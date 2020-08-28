Традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет как офлайн, так и онлайн

Традиционный ежегодный Татарстанский нефтегазохимический форум, запланированный на 2—4 сентября, состоится, подтвердил сегодня заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.

Он сообщил на пресс-конференции журналистам, что программа форума также осталась традиционной. Обычно проводятся несколько конференций и выставка. Вот и на этот раз этот формат решили сохранить. Но, как заметил Савельчев, качественно изменились состав и структура гостей.

Многие не смогли приехать лично, поэтому МВЦ «Казань Экспо», где форум пройдет впервые, организовал возможность того, чтобы многие мероприятия были доступны также онлайн. Исходя из этого, регистрация на деловые мероприятия сейчас проходит и онлайн (таких участников будет больше 2 тыс.), также «есть ряд желающих, которые примут участие в офлайн-режиме».

Замминистра напомнил, что на этот раз форум посвящен 100-летию образования ТАССР, а это «событие знаковое». Кроме того, в рамках форума проводится круглый стол по нацпроекту «Экология». Впервые на той же площадке состоится еще один круглый стол по вопросам энергетики и энергосбережения.

Качественно изменится, как отметил Савельчев, и экспозиция форума. Несмотря на то, что многие зарубежные участники не смогли приехать, тем не менее количество участников деловой программы даже больше, чем было в предыдущие годы, отметил спикер. Видимо, потому, что сработал отложенный спрос, предположил он.

«Наверное, в России в рамках нефтехимических направлений и нефтегазовой отрасли самое знаковое мероприятие будет проходить в первые дни сентября в Казани», — обозначил спикер значение татарстанского форума. По его словам, зарубежных гостей тем не менее тоже ожидается много.