В Челнах не будет салюта в честь Дня Татарстана и города

В воскресенье, 30 августа, в Набережных Челнах состоится празднование Дня Татарстана и Дня города. Праздничные мероприятия будут организованы в трех районах города, на шести открытых площадках, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью. В этом году организаторы решили отказаться от салюта.



Приводим полную программу празднования:

В 9.00 на территории городского Ипподрома пройдут соревнования по национальной борьбе «Куреш» на кубок «100-летие ТАССР». В программе мероприятия — народные игры для детей и взрослых: бег в мешках, бой мешками на буме, вожжи, веселая эстафета, перетягивание палки (каната).

С 10.00 стартуют конно-спортивные соревнования (скачки) на кубок «100-летие ТАССР».

В 11.30 на площади «Азатлык» начнется праздничная концертная программа «Вечно живи, Родина моя — Республика Татарстан» Центра культуры «Кызыл тау» и Театра танца «Булгары».

С 12.30 череда праздничных концертов продолжится на городском Ипподроме.



С 14.00 на Набережной имени Габдуллы Тукая пройдет концерт «Цвети, мой край родной». Для челнинцев выступят солисты и творческие коллективы национальных общин Дома дружбы народов «Родник», а также артисты Набережночелнинского цирка.

В 14.00 праздничные мероприятия начнутся в парке Победы.

В 15.00 мероприятия начнутся на бульваре Энтузиастов.

В 17.00 челнинцев на площади «Азатлык» ждет концертная программа «С днем рождения, Татарстан!», подготовленная управлением культуры исполнительного комитета совместно с технической группой MSSA.

В 18.30 на площади организуют показ художественного фильма «Узнай меня».



О том, как как пройдет День города в Казани, читайте в материале «Реального времени». В с столице Татарстана, в отличие от Челнов, салют будет.