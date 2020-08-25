МВД: последователей запрещенного АУЕ могут использовать для массовых беспорядков

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В руководстве МВД заявили об участниках запрещенного в РФ движения АУЕ как о «боевых единицах» протестов и массовых беспорядков. Полицейские считают, что поклонники уголовной культуры могут быть использованы для радикализации протестов.

О борьбе с пропагандой АУЕ-культуры рассказал на круглом столе в Общественной палате врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Сергей Кравчук.

Подобные группы «могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, как мы видели в Москве в прошлом году, преступлений экстремистской направленности», передает слова высокопоставленного полицейского «Интерфакс».

Офицер доложил, что только в этом году удалось заблокировать более 30 тысяч материалов и сайтов любителей уголовной культуры. По словам Кравчука, необходимо активно наполнять интернет позитивным контентом, чтобы справиться с проблемой.

Напомним, в середине августа Верховный суд РФ признал движение АУЕ запрещенным в России.