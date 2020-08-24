В Нижнем Новгороде съемочная группа Парфенова 3 часа провела в севшем на мель катере

В понедельник утром в Нижнем Новгороде катер съемочной группы журналиста Леонида Парфенова сел на мель на Волге. Они провели напротив Чкаловской лестницы около трех часов.

«Поступило сообщение о посадке маломерного судна на мель на реке Волге со стороны города Бора, напротив Чкаловской лестницы. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. На катере находились 11 человек, в том числе три члена экипажа», — передает «Интерфакс» комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным источника агентства, в этом катере находилась съемочная группа Леонида Парфенова.

Звонок о севшем на мель судне поступил в 7:10, уточнили в МЧС, пассажиров доставили на берег в 10:00. Катер был снят с мели в 12:50.

Ранее сам Парфенов сообщил, что находится сейчас в Нижнем Новгороде, где снимает документальный фильм «Карман России».