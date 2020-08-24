Кабмин Татарстана постановил подготовить дороги республики к зимнему периоду

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об обеспечении бесперебойного движения транспорта в республике в зимний период. Речь в документе идет об автомобильном и железнодорожном транспорте.

Минтранс РТ должен до 15 сентября разработать соответствующий комплекс мероприятий по подготовке к зиме дорог.

МЧС РТ, МВД и Минздрав Татарстана должны скорректировать оперативный план «Буран», следует из документа.

Отдельно Минздрав республики обязали подготовить медучреждения к возможному оказанию помощи изолированным на дорогах в результате снежных заносов или автокатастроф.

Главы районов и мэры городов до 1 октября должны заключить контракты по содержанию дорог местного значения, подготовить к работе коммунальные службы и откорректировать планы по ликвидации ЧС.