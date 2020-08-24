Кабмин Татарстана постановил подготовить дороги республики к зимнему периоду
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об обеспечении бесперебойного движения транспорта в республике в зимний период. Речь в документе идет об автомобильном и железнодорожном транспорте.
Минтранс РТ должен до 15 сентября разработать соответствующий комплекс мероприятий по подготовке к зиме дорог.
МЧС РТ, МВД и Минздрав Татарстана должны скорректировать оперативный план «Буран», следует из документа.
Отдельно Минздрав республики обязали подготовить медучреждения к возможному оказанию помощи изолированным на дорогах в результате снежных заносов или автокатастроф.
Главы районов и мэры городов до 1 октября должны заключить контракты по содержанию дорог местного значения, подготовить к работе коммунальные службы и откорректировать планы по ликвидации ЧС.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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