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Рейдеборн признан лучшим вратарем Кубка чемпионов

18:00, 24.08.2020
Рейдеборн признан лучшим вратарем Кубка чемпионов
Фото: vk.com/hcakbars

Пресс-служба «Ак Барса» представила обладателей индивидуальных наград по итогам предсезонного Кубка чемпионов в Казани.

Лучшим вратарем турнира признан голкипер казанцев Адам Рейдеборн. Среди защитников был отмечен Лукас Бенгтссон из питерского СКА, а хоккеист «Металлурга» Сергей Плотников выиграл награду лучшего нападающего.

Самым ценным игроком Кубка чемпионов стал Артем Галимов из «Ак Барса».

Подробнее об итогах предсезонного турнира в Казани можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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