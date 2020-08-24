Рейдеборн признан лучшим вратарем Кубка чемпионов
Пресс-служба «Ак Барса» представила обладателей индивидуальных наград по итогам предсезонного Кубка чемпионов в Казани.
Лучшим вратарем турнира признан голкипер казанцев Адам Рейдеборн. Среди защитников был отмечен Лукас Бенгтссон из питерского СКА, а хоккеист «Металлурга» Сергей Плотников выиграл награду лучшего нападающего.
Самым ценным игроком Кубка чемпионов стал Артем Галимов из «Ак Барса».
Подробнее об итогах предсезонного турнира в Казани можно почитать в материале «Реального времени».СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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