Максименко, Чалов и Игнатьев вызваны в молодежную сборную России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список футболистов, вызванных в молодежную сборную России тренерским штабом Михаила Галактионова.

В число приглашенных вошли два игрока «Рубина» — нападающий Иван Игнатьев и находящийся в аренде в «Роторе» защитник Данил Степанов.

Всего на отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 с Болгарией (4 сентября, Химки) и Польшей (8 сентября, Лодзь) вызваны 23 футболиста. В том числе нападающий ЦСКА Федор Чалов и два вратаря «Краснодара» Денис Адамов и Матвей Сафонов. Конкуренцию им составит голкипер «Спартака» Александр Максименко.

Также среди приглашенных оказался Артем Голубев, представляющий «Уфу».

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Данил Степанов («Ротор»), Артем Голубев («Уфа»).



Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий («Химки»), Данил Глебов («Ростов»).



Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

