Файфер: «Я боксер более высокого класса, чем Папин»

Российский боксер Руслан Файфер поделился ожиданиями от предстоящего боя с Алексеем Папиным. Он считает себя фаворитом главного боя «Вечера бокса WBC», который пройдет в эти выходные в Казани.

«Не считаю Папина фаворитом, а тот, кто ставит такие коэффициенты, не разбирается в боксе. Я боксер более высокого класса, чем мой соперник. Основное мое преимущество в техническом мастерстве — я более обучен и более разнообразен как боксер. В общем, в преддверии этой встречи меня ничего не смущает», — заявил Файфер.

Победитель этого боя получит возможность встретиться с действующим чемпионом WBC в первом тяжелом весе Илунгой Макабу. На данный момент Файфер занимает пятую строчку мирового рейтинга WBC, Папин идет четвертым.

«Вечер бокса WBC» был перенесен в Казань из Сочи в связи со сложной обстановкой в регионе из-за коронавируса. Бои состоятся в эти выходные 22 августа в столице Татарстана в КРК «Пирамида».