Застройщик запросил у мэрии Казани разрешение возвести возле Metro 21-этажный дом

Исполком Казани назначил общественные обсуждения по возможному отклонению от предельных параметров при строительстве жилого дома на улице Проточная. В том числе застройщик запросил возможность возвести дом высотой до 21 этажа.

Изменения предполагается внести для участка площадью 5 828 кв. м, следует из проекта постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Также ООО «Производственная компания «Плутоний» запросила возможность увеличить плотность жилого фонда до 29,2 тыс. кв. м/га, перенести часть парковочных мест на соседний участок и уменьшить минимальные отступы строений от передней границы земельного участка в нескольких точках.

Согласно кадастровой карте построить новый дом на Проточной планируется недалеко от гипермаркета Metro.

Из открытых данных следует, что ПК «Плутоний» создана в октябре 2018 года. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Директором и владельцем числится Валерий Дудинов. В качестве основного вида деятельности указана «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества».