В ГИБДД объяснили, как штрафовать за превышение средней скорости

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ГИБДД объяснили порядок вынесения штрафов системами, вычисляющими среднюю скорость. Двойного начисления быть не должно, подчеркнули в руководстве полиции.

В МВД подчеркнули, что если нарушение сняла камера комплекса фиксации нарушений, работающего по принципу средней скорости, то квитанции за превышение скорости в моменте и за превышение средней скорости на участке приходить не должны, пишет «Коммерсант».

Ранее на подобные проблемы стали жаловаться жители Москвы и Хабаровского края.

Штрафы за превышение средней скорости движения выносятся с 2013 года. Технология применяется в Подмосковье, Татарстане, Смоленской области и многих других регионах. Напомним, в Татарстане зарегистрирована компания «Автодория», производящая такие комплексы.