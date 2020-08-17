В Белоруссии организовали массовую забастовку

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В Минске стартовала крупная забастовка, в которой участвуют рабочие многих предприятий республики.

Недавно к колонне присоединились сотрудники Минского автозавода (МАЗа), передает ТАСС. Далее участники забастовки направились в сторону Партизанского проспекта. Колонна планирует добраться до Дома правительства Белоруссии.

Среди участников также рабочие «Беларуськалия», Белорусского металлургического завода, БЕЛАЗа, Минского завода колесных тягачей и других предприятий.

Кроме того, забастовку поддержали сотрудники «Белтелерадиокомпании», объединяющей государственные телеканалы и радиостанции. СМИ обратили внимание, что некоторые телеканалы показывают старые новостные выпуски вместо анонсированных передач. Также телеграм-каналы утверждают, что на канале «Беларусь 1» непродолжительное время показывали пустой диван.

Напомним, что сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что не намерен отдавать власть протестующим. По его словам, они могут управлять страной, только убив Лукашенко.