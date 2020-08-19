В новом ЖК «КОМОС на Губкина» уже забили 234 сваи

Фото: КОМОССТРОЙ

В конце июля удмуртская компания КОМОССТРОЙ® приступила к устройству свайного фундамента в жилом комплексе «КОМОС на Губкина» и уже забила 234 сваи. Всего для строительства ЖК планируется забить более 20 тысяч метров свай. Для сравнения, это примерно равно четырем трассам «Формулы-1» в Сочи и 24 мостам «Миллениум» в Казани.

Такой основательный фундамент необходим для безопасного и надежного строительства пятисекционного дома переменной этажностью с подземным паркингом и большим двором, расположенным на эксплуатируемой кровле. По проекту квартиры предполагаются в двух вариантах — практичном евроформате с кухней-гостиной и классической планировке. Планируются высокие потолки 2,72 метра, остекленные лоджии с индивидуальными декоративными корзинами под кондиционеры, а в комнатах и на кухнях — большие окна, которые наполнят помещения естественным светом.

Напомним, что продажи квартир в жилом комплексе в скандинавском стиле открылись 15 июня. Таким образом, уже сейчас, на начальном этапе строительства, потенциальные новоселы могут приобрести недвижимость по привлекательной стоимости.

Узнать больше про жилой комплекс «КОМОС на Губкина» можно по телефону: +7 (843) 203-22-59. Менеджеры компании помогут выбрать квартиру и забронируют ее для вас. Подробности на сайте КОМОССТРОЙ®.

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