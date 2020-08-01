«Нефтехимик» сыграл вничью с «Чайкой» в первом туре нового сезона ФНЛ

Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» сыграли вничью (1:1) с «Чайкой» из села Песчанокопское в первом туре нового сезона ФНЛ.

Игра состоялась сегодня на обновленном стадионе команды в Нижнекамске. Хозяева почти весь матч владели преимуществом, что вылилось в гол полузащитника Давида Хубаева на 60-й минуте. Гости в концовке перехватили инициативу, и на 79-й минуте защитник «Чайки» Владимир Хозин ударом издали сравнял счет — 1:1. Ничейный исход так и остался на табло до конца встречи.

Напомним, что в предыдущем сезоне ФНЛ, который завершился досрочно, нижнекамцы заняли итоговое 5-е место. Для «Чайки» эта игра стала дебютной в лиге.

Во втором туре, 8 августа, «Нефтехимик» сыграет против «Оренбурга» в гостях.