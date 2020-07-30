Еще более 18 млрд рублей выделили на детские выплаты в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты.

Деньги уже направлены в Минтруд. Средства должны получить не менее 718 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты получат семьи, среднедушевой доход которых составляет менее одного прожиточного минимума. Минтруд должен не позднее 30 дней заключить соглашения с регионами о предоставлении субсидий. До 1 февраля 2021 года он должен отчитаться о том, как использовались эти средства.

Напомним, что премьер-министр также подписал постановление, которое предоставляет женщинам с детьми младше 3 лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.