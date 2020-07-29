Экс-игрок «Салавата» и «Тороса» Анкудинов продолжит карьеру в Польше

Российский форвард Андрей Анкудинов заключил контракт с самым титулоанным клубом Польши «Подхале Новы Тарг». Об этом сообщает официальный сайт из Новы-Тарг. Соглашение рассчитано на один сезон.



В минувшем сезоне 29-летний форвард играл за нефтекамский «Торос» в Высшей хоккейной лиге. В 48 матчах регулярного чемпионата Андрей забросил шесть шайб и совершил пять результативных передач. В пяти матчах плей-офф хоккеист результативными действиями не отметился.



В сезоне 2017/18 Анкудинов выступал за «Югру», за которую провел 34 матча и набрал 4 (2+2) очка. Помимо «Югры» в КХЛ нападающий выступал за «Салават Юлаев» и «Спартак».



