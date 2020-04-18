Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс

Украина планирует «вернуть» Донбасс после того, как оттуда «выйдут войска». Выборы в ДНР и ЛНР президент Владимир Зеленский обещает провести только после получения полного контроля над границей с РФ.

«Самое главное, выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — передает слова украинского президента «РИА Новости».

Таким образом он проигнорировал прописанный в минских соглашениях порядок урегулирования конфликта: сначала проведение выборов, после чего предоставление Донбассу особого статуса и только затем — передача контроля границы с Россией.