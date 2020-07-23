За полгода в Татарстане 6 детей и подростков стали жертвами убийств

За полгода в республике убиты шесть детей и подростков, четыре пострадали вследствие причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом в «Реальному времени» рассказал прокурор Татарстана Илдус Нафиков.



В числе погибших в родной семье — 7-летний казанец, на которого, по версии следствия, в марте напала с ножом собственная мать. Брат-близнец убитого также получил ранения, но выжил. Мать ждет суда под арестом.

В целом рост преступлений против несовершеннолетних с начала года в Татарстане составил 16%. На 50% выросло количество фактов изнасилования (с 12 до 18, в сравнении с первым полугодием 2019-го), что обусловлено выявлением и раскрытием многоэпизодных преступлений. Больше зарегистрировано побоев и истязаний.

Зато значительно меньше стало краж (-30%), грабежей (-39%) и разбоев (-75%) в отношении детей и подростков.

О росте домашнего насилия за четыре «коронавирусных» месяца и впечатлениях от процесса по делу о тройном убийстве в Менделеевске — в интервью прокурора республики.