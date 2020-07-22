В АИР Татарстана рассказали, как благоустроят территорию возле «Тюбетей Tower»

В АИР Татарстана рассказали, как благоустроят территорию возле «Тюбетей Tower»
Территорию, прилегающую к смотровой башне «Тюбетей Tower», планируется превратить в парк с тематическими ландшафтными зонами, посвященными городам-побратимам.
Также на территории пространства планируется оборудовать детские площадки, игровые зоны, выделить место для проведения массовых мероприятий.
Общая площадь территории составляет 11,6 гектара. Объем инвестиций в проект — 400 млн рублей, передает «Татар-информ» сообщение пресс-службы Агентства инвестиционного развития РТ.
Ожидается, что башня станет самым высоким строением в Казани высотой 123,5 метра. Предполагается, что это будет строение со смотровой площадкой. Выстроить ее планируется возле стадиона «Ак Барс Арена».
«Реальное время» ранее поговорило с бизнесменом, директором пермского парка имени Горького Рашидом Габдуллином, который намерен возвести в столице Татарстана «Тюбетей Tower».
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