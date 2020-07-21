В Челнах после прокурорской проверки развалившегося аттракциона возбудят уголовное дело

В Набережных Челнах прокуратура провела проверку аттракциона «Веселые горки», который развалился прямо во время поездки.

Инцидент произошел 18 июля, на аттракционе катались не только взрослые, но и дети.

К настоящему моменту сотрудники прокуратуры установили, что поломка произошла из-за того, что работники парка не осмотрели как следует аттракцион перед началом его эксплуатации.

В результате во время работы аттракциона у него оторвался декоративный кожух подвижного состава, который, зацепившись за ограждение посадочной площадки, отлетел в сторону. Это создало угрозу жизни и здоровью.

Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Она предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Проведение проверки продолжается, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

