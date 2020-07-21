В Татарстане гендиректор фирмы скрыл более 36 млн рублей от налоговой

СК РФ по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего генерального директора ООО «СБК-Техносервис». Он обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

По версии следствия, в 2014—2015 годы мужчина был генеральным директором ООО «Таттрансконтур» и исчислил и удержал НДФЛ на сумму более 36,4 млн рублей, перечислив при этом из данной суммы в бюджет лишь 262 тыс. рублей.

Также, являясь генеральным директором ООО «СБК-Техносервис», при наличии по состоянию на 2018 год просроченной недоимки по налогам и сборам, а также страховым взносам на общую сумму более 6,8 млн рублей он скрыл более 5,2 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, используя для расчетов с контрагентами расчетный счет третьего лица.

Свою вину мужчина не признал. Следователь в отношении него избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СК РФ по РТ.

В июне Татарская транспортная прокуратура сообщила, что «Татфлот» пытался скрыть от налоговой 14 млн рублей.