СМИ нашли взломавших Twitter хакеров

Газета The New York Times утверждает, что нашла группу хакеров, взломавших аккаунты знаменитостей в Twitter. Издание пообщалось с некоторыми из них и пришло к выводу, что лидером кибергруппировки был неизвестный сотрудник соцсети.

Несколько хакеров из США и Великобритании удалось найти благодаря специалисту в области безопасности из Калифорнии Хасибу Авану, передает The New York Times.

Пользователи под никами lol и ever so anxious рассказали, что координировали свои действия в мессенджере Discord. Киберпреступники рассказали что им 20 и 19 лет. Инициатором всей операции стал пользователь Kirk. Именно он выводил средства с кошелька, куда мошенники просили переводить биткоины.

Напомним, в среду вечером хакеры взломали более 100 аккаунтов в Twitter. Учетные записи Барака Обамы, Илона Маска, Джо Байдена и других известных людей и брендов оказались в руках злоумышленников. У всех них появилось сообщение, призывающее прислать биткоины и гарантирующее их удвоение.