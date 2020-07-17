В Татарстане продлили программу национальной политики

Власти Татарстана продлили государственную программу «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РТ.

Программа продлена до 2023 года. Она является реализацией национальной политики Татарстана, укрепления межэтнического и межконфессионального мира. В задачи программы входит обеспечение равноправия межнационального и межконфессионального мира и согласия, содействие этнокультурному и духовному развитию народов и другое. Индикатором и показателем действия программы считается уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений.

В 2020 году объем финансирования программы составляет 10,5 млн рублей.

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