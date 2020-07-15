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Экс-игрок «Ак Барса» Илья Никулин завершил карьеру хоккеиста

16:00, 15.07.2020
Экс-игрок «Ак Барса» Илья Никулин завершил карьеру хоккеиста
Фото: ak-bars.ru

Бывший защитник «Ак Барса» Илья Никулин завершил свои выступления на профессиональном уровне. Об этом сообщил его хоккейный агент Валерий Матвеев.

«Илья закончил карьеру. Он уделил достаточно времени хоккею, а сейчас занимается бизнесом», — сказал Матвеев.

Никулин является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Гагарина с «Ак Барсом» и два чемпионства в российской Суперлиге. В последний раз он появлялся на льду в сезоне-2018/19, после чего не смог найти клуб.

Напомним, ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включил Никулина в символическую пятерку своей мечты.

СпортХоккей Татарстан
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