Экс-игрок «Ак Барса» Илья Никулин завершил карьеру хоккеиста

Бывший защитник «Ак Барса» Илья Никулин завершил свои выступления на профессиональном уровне. Об этом сообщил его хоккейный агент Валерий Матвеев.

«Илья закончил карьеру. Он уделил достаточно времени хоккею, а сейчас занимается бизнесом», — сказал Матвеев.

Никулин является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Гагарина с «Ак Барсом» и два чемпионства в российской Суперлиге. В последний раз он появлялся на льду в сезоне-2018/19, после чего не смог найти клуб.

Напомним, ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включил Никулина в символическую пятерку своей мечты.