В Samsung назвали сроки запуска сетей 6G

Южнокорейская компания Samsung предположила, что коммерческое применение 6G начнется в 2028 году, а потребители смогут воспользоваться новым стандартом связи в 2030 году.

В докладе компании, на который ссылается «Российская газета», отмечается, что сроки разработки новых стандартов связи значительно сократились, если сравнивать переход от 2G к 5G.

Ожидается, что стандарт 6G сосредоточится на «трех китах» — это производительность, архитектура и надежность. Скорость передачи данных должна вырасти до 1000 Гбит/с. А задержка снизится до 0,1 мс. Также могут появиться высококачественные голограммы — именно такие были показаны в «Звездных войнах».

Ранее исследование показало, что одна десятая часть татарстанцев верит в связь 5G и коронавируса. При этом 20% опрошенных в любом случае негативно оценивают внедрение сетей нового поколения.