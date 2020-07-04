В США нашли замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания Blue Origin доставила метановый ракетный двигатель BE-4 на завод компании United Launch Alliance, где изготавливают ракету Vulcan.

Пока двигатель является опытным образцом и предназначен для испытаний, пишет Space News. В то же время, он может стать заменой российскому двигателю РД-180.

США планируют полностью отказаться от закупок российских двигателей РД-180, которые в настоящий момент используются на первых ступенях ракет Atlas-V. Для этого компания United Launch Alliance разрабатывает преемника Atlas-V, получившего название Vulcan. На ее первой ступени будет установлена пара двигателей BE-4 компании Blue Origin, каждый из которых будет развивать тягу 2,4 меганьютона, работая на топливной паре метан-кислород.