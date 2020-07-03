«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения

Российские производители радиоэлектронной продукции — ООО «Производственная компания «Аквариус» и ООО «БайтЭрг» — приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения по договорам с компанией «Ростелеком». Общий объем производства — 360 тысяч устройств с предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора».

30 июня 2020 года состоялась церемония старта производства российских планшетов для переписи, в которой приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков, старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов, генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) Павел Эйгес, руководители компаний-производителей планшетов и другие.

«Государственный заказ даст стимул развитию отечественных технологий и производств, в том числе электронной компонентной базы, процент использования которой нас пока не может удовлетворять. Что важно отметить — мы договорились о кооперации министерств, объединении усилий всех заинтересованных сторон — от разработчиков до потребителей. Минпромторг России отвечает за разработку и производство радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования. Минкомсвязь России в рамках развития цифровой экономики — за конечных потребителей, практическое использование техники в госорганах, социальной сфере, бизнесе. Совместными усилиями мы можем и должны обеспечить рост потребления отечественной высокотехнологичной продукции. Мы рассчитываем к 2024 году увеличить долю отечественного оборудования до 20% в области автокомпонентов и до 40% — в вычислительной технике и телекоммуникационном оборудовании», — подчеркнул глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, сотрудники ДПС. Все те, кто участвует в контрольных мероприятиях, кому важно оперативно иметь доступ к базам данных», — отметил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.



«Ростелеком» в соответствии с поручениями и решениями президента России и правительства России назначен цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. Эта перепись впервые в истории станет цифровой — планируется, что на бумажном носителе будет собрано не более 10% данных.

Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной системой (ОС) «Аврора», разработанной ОМП — дочерней компанией «Ростелекома». ОС обеспечивает защищенную доверенную мобильную среду для эффективного и безопасного сбора и передачи данных, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов.

Программно-аппаратный комплекс включает планшет с Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма, внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу на несколько дней, а также зарядным устройством, защитным чехлом, стилусом и двумя картами памяти. На планшетах будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом.

Перепись можно будет пройти дистанционно — на едином портале госуслуг (появится специальныйраздел), поддержкой которого традиционно занимается «Ростелеком» и его дочерняя компания «РТ Лабс».Также можно будет посетить переписные участки, которые в том числе будут открываться в многофункциональных центрах госуслуг («Мои документы»).



Помимо раздела на портале госуслуг и поставки программно-аппаратных комплексов «Ростелеком» также будет заниматься модернизацией внутренней ИТ-системы Росстата, предназначенной для сбора, хранения, обработки и анализа данных переписи населения.

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