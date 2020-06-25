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Промышленность

В Казани запустили производство одного из самых миниатюрных в России индикаторов для авиации

17:48, 25.06.2020
В Казани запустили производство одного из самых миниатюрных в России индикаторов для авиации
Фото: realnoevremya.ru

Казанское приборостроительное конструкторское бюро, которое входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех», запустило предсерийный выпуск одного из самых миниатюрных в России многофункциональных индикаторов для самолетов марки МиГ.

По словам генерального директора предприятия Илдуса Курбиева, несмотря на то, что индикатор является одним из самых миниатюрных в России, он отображает целый массив данных в виде следующей информации: обороты двигателей — два канала, температура выхлопных газов — два канала, напряжение бортовой сети — два канала, и полетное время.

Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) сделан с учетом последних технологических тенденций и может отображать графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее, передает ТАСС.

ПромышленностьОПК Татарстан
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