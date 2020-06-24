Подберезкин избежал дополнительной дисквалификации за удаление с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС не стал применять дополнительных санкций к полузащитнику «Рубина» Вячеславу Подберезкину за его удаление в матче с «Уралом» (2:1). Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к футболисту Подберезкину В. (ФК «Рубин» г. Казань) дополнительную дисквалификацию кроме автоматической», — говорится в заявлении.

Таким образом, Подберезкин пропустит лишь одну игру чемпионата России, где «Рубин» сыграет против московского «Локомотива».

Напомним, капитан казанцев получил красную карточку по ходу второго тайма встречи 23-го тура РПЛ против «Урала» за грубую игру по отношению к футболисту хозяев Эрику Бикфалви.