В Роспотребнадзоре рассказали о мерах безопасности во время парада Победы

Татарстанский Роспотребнадзор не видит опасности в проведении парада Победы в Казани. С учетом того, что мероприятие запланировано без зрителей.

«Это будет не парад, а торжественное шествие войска Казанского гарнизона без участия зрителей», — уточнила сегодня во время брифинга замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Она обратилась с просьбой к жителям Казани не выходить из дома и посмотреть шествие по телевизору, к тому же, по ее словам, подходы к площади Свободы будут перекрыты.

«Чтобы минимизировать риски, за всеми ветеранами установлено медицинское наблюдение до начала мероприятия. Обязательно будет измеряться температура, будут обработаны трибуны и территория. Обязательно ношение перчаток и масок, потом можно их снять, потому что на трибунах будет рассадка через два кресла с установкой защитных экранов. Будет организован питьевой режим. Маски и перчатки можно будет менять. Все сопровождающие лица также будут в средствах защиты. Доставка ветеранов будет осуществляться отдельным транспортом, который также обработают перед началом мероприятия», — перечислила Авдонина.

Владимир Жаворонков добавил, что во время шествия будут дежурить 3 машины скорой помощи и при необходимости два медпункта будут готовы оказать помощь участникам мероприятия.