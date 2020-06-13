В Самарской области разбился учебно-тренировочный спортивный самолет с курсантом и инструктором

Фото: пресс-служба «Казанского вертолетного завода» (архивное фото)

На аэродроме «Бобровка Самара» автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России» разбился учебно-тренировочный спортивный самолет ЯК-52 под управлением курсанта 2-го года обучения и с военным летчиком-инструктором 1-го класса. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По сообщению ведомства, в 11 часов 20 минут из аэродрома «Бобровка Самара» взлетел учебно-тренировочный спортивный самолет ЯК-52, состоящий на учете реестре государственных воздушных судов. За штурвалом находился курсант 2-го года обучения. Вместе с ним на борту был военный летчико-инструктором 1-го класса, стаж которого составляет более 4000 часов полета.

В 11 часов 40 минут при совершении посадки самолета произшло его падение в 1 км. от п. Октябрьский на том же аэродроме. При падении и курсант, и инструктор погибли.

Предварительная причина авиакатастрофы не известна. На место происшествия выехала военная прокуратура.

