В России появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции

Фото: стопкоронавирус.рф

На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции. На ней видно, на каком этапе отмены введенных из-за коронавируса ограничений находится каждый субъект РФ.

Всего предполагается 3 этапа выхода из режима самоизоляции. Судя по карте, ни к одному пока не приступили в 14 регионах России. Татарстан находится на первом этапе снятия ограничений.

На третьем, завершающем, периоде только Сахалинская область. На этой ступени снятия ограничений все магазины и предприятия сферы услуг могут возобновить работу без ограничений по площади и числу посетителей, можно полностью открыть кафе, образовательные учреждения, гостиницы, парки и скверы.

Ранее в Татарстане специалисты Центра цифровой трансформации запустили пилотный проект, который определяет уровень соблюдения жителями республики масочного режима и социального дистанцирования. Новые технологии работают в тестовом режиме в казанском метро.

