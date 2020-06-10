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Сотрудники ГИББД проведут массовые проверки соблюдения применения ремней безопасности в Казани

10:05, 10.06.2020
Сотрудники ГИББД проведут массовые проверки соблюдения применения ремней безопасности в Казани
Фото: pxhere.com

С 11 по 30 июня сотрудники Госавтоинспекции проведут в Казани оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности», в рамках которого пройдут массовые проверки соблюдения водителями и пассажирами правил применения ремней безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Казани.

По правилам дорожного движения, водитель транспортного средства обязан быть пристегнутым ремнем безопасности и не должен перевозить не пристегнутых пассажиров. Штраф за нарушение составляет 1000 рублей.

За 2019 год в Татарстане зарегистрировано 369 погибших в ДТП. Из них 129 водителей, 109 пассажиров и 131 пешеход. Глава ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов подчеркнул, что больше жизней удалось бы спасти, если бы все водители и пассажиры пристегивались ремнями безопасности.

Общество Татарстан
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