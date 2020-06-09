Проект по выявлению опасных водителей и карта заселенности грызунами стали резидентами бизнес-инкубатора Челнов

Семь стартап-проектов стали резидентами челнинского бизнес-инкубатора.

Отбор проходил 6—7 июня в технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Челнов в онлайн-режиме. Свои проекты представила 21 команда. Комиссия одобрила 7 разработок из Москвы, Казани, Иннополиса, Нижнего Новгорода, Уфы, Набережных Челнов и др.

Так, на территории бизнес-инкубатора теперь будут реализовываться следующие проекты:

saferoad.ai — решение на базе искусственного интеллекта, которое помогает выявить «опасных водителей», анализируя стиль управления транспортным средством;

— решение на базе искусственного интеллекта, которое помогает выявить «опасных водителей», анализируя стиль управления транспортным средством; «Айда» — программно-аппаратное решение для транспорта;

— программно-аппаратное решение для транспорта; Sizze — онлайн-сервис, помогающий пользователям без профессиональных дизайнерских навыков и знаний создать графические продукты за несколько минут;

— онлайн-сервис, помогающий пользователям без профессиональных дизайнерских навыков и знаний создать графические продукты за несколько минут; Voice App — мобильное приложение для голосовых коммуникаций по всему миру. Соединяет двух случайных собеседников по заданным критериям;

— мобильное приложение для голосовых коммуникаций по всему миру. Соединяет двух случайных собеседников по заданным критериям; PESTiMATiC — публичная карта заселенности грызунами;

— публичная карта заселенности грызунами; ICST — сервис междугороднего такси для совместных поездок;

— сервис междугороднего такси для совместных поездок; «Наймикс» — маркетплейс и платежный сервис с автоматизацией документооборота.

Отмечается, что эти стартапы будут работать с экспертами ИТ-рынка в течение одного года. Они получат бухгалтерское и юридическое сопровождение, частное и государственное финансирование, PR-поддержку, продвижение на рынок и мощный виртуальный сервер для запуска проекта, передает пресс-служба Минцифры РТ.

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