Первый канал объяснил «замену» титров в фильме «Брат 2»

Пресс-служба Первого канала прокомментировала «использование» кадров беспорядков в США вместо финальных титров фильма «Брат 2».

Телеканал объяснил, что не показывает финальные титры кинокартин, как и другие каналы.

«В случае с «Братом 2» и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», — передает «Подъем» сообщение пресс-службы Первого канала.

Первый канал в воскресенье показал фильм Алексея Балабанова «Брат 2», после которого был запущен выпуск новостей. На канале не стали показывать титры фильма, начав транслировать информационную программу.

При этом звук фильма наложился на видео из США, где идут уличные протесты и массовые беспорядки. Таким образом, режиссеры телеканала совместили картинку погромов с песней группы Nautilus Pompillius «Гудбай, Америка».

На Первом канале отметили, что настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным.

