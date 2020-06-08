Первый канал совместил «Брат 2» и новости, наложив кадры беспорядков в США на песню «Гудбай, Америка»

Фото: wikimedia.org / Steve Kaiser

Первый канал в воскресенье показал фильм Алексея Балабанова «Брат 2», после которого был запущен выпуск новостей. На канале не стали показывать титры фильма, начав транслировать информационную программу.

При этом звук фильма наложился на видео из США, где идут уличные протесты и массовые беспорядки. Таким образом режиссеры телеканала совместили картинку погромов с песней группы Nautilus Pompillius «Гудбай, Америка».

После титров начался эфир еженедельной программы «Время». На это обратили внимание журналисты портала «Медиазона».