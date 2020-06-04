Челнинский суд запретил эксплуатировать Ледовый дворец по иску городского прокурора

Набережночелнинский городской суд сегодня удовлетворил заявление прокурора города Дмитрия Ерпелова «в интересах неопределенного круга лиц» к спортшколе «Челны» о приостановлении эксплуатации сооружений и здания Ледового дворца.

Таким образом, спортшколе запретили использование объектов до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и в сфере антитеррористической защищенности.

Решение в законную силу не вступило, отмечается на сайте суда.