Челнинский суд запретил эксплуатировать Ледовый дворец по иску городского прокурора
Набережночелнинский городской суд сегодня удовлетворил заявление прокурора города Дмитрия Ерпелова «в интересах неопределенного круга лиц» к спортшколе «Челны» о приостановлении эксплуатации сооружений и здания Ледового дворца.
Таким образом, спортшколе запретили использование объектов до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и в сфере антитеррористической защищенности.
Решение в законную силу не вступило, отмечается на сайте суда.Общество Татарстан
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