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Челнинский суд запретил эксплуатировать Ледовый дворец по иску городского прокурора

16:07, 04.06.2020
Челнинский суд запретил эксплуатировать Ледовый дворец по иску городского прокурора
Фото: ru.wikipedia.org

Набережночелнинский городской суд сегодня удовлетворил заявление прокурора города Дмитрия Ерпелова «в интересах неопределенного круга лиц» к спортшколе «Челны» о приостановлении эксплуатации сооружений и здания Ледового дворца.

Таким образом, спортшколе запретили использование объектов до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и в сфере антитеррористической защищенности.

Решение в законную силу не вступило, отмечается на сайте суда.

Общество Татарстан
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