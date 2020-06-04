Следком возбудил дело о халатности после ЧП в Норильске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за того, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске, скрывали 2 дня. ЧП произошло 29 мая, в МЧС о нем сообщили 31 мая. Все это время руководство НТЭК пыталось своими силами ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.



СК ходатайствует об аресте задержанного начальника цеха Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался.



По ЧП в Норильске возбуждено уже три уголовных дела, пишет RT. В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня.

Площадь разлива топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. метров. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске. Что именно будет сделано, не уточняется.