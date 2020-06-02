Жительница Азнакаево призналась в ограблении 95-летнего ветерана ВОВ

Фото: "Реальное время"

Следком по РТ направил в суд уголовное дело о пьяном грабеже в квартире 95-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны и труда. Обвиняемая в этом преступлении предстанет перед Азнакаевским райсудом.



Вину в преступлении 35-летняя женщина полностью признала, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в апреле 2020 года в Азнакаево ныне обвиняемая зашла к знакомому занять деньги на спиртное, хотя на тот момент уже была нетрезва. Дверь открыла мать знакомого — пенсионерка и ветеран Великой Отечественной войны. Она просила гостью уйти, но та увидела в кармане кофты хозяйки платок. Обычно в этом платке пожилая женщина хранила деньги, и гостья об этом знала. Желая завладеть чужим, она напала на пенсионерку, повалила ее на пол и забрала платок с 50 тысячами рублей.

Задержали фигурантку по горячим следам. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.