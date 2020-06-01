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Азат Бикмурзин официально стал директором нефтегазохимического комплекса «Татнефти»

10:38, 01.06.2020
Азат Бикмурзин официально стал директором нефтегазохимического комплекса «Татнефти»
Фото: tatneft.ru

Азат Бикмурзин официально стал директором нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть». Сегодня он вступил в должность.

«Одна из приоритетных задач, поставленных передо мной руководством, — масштабирование и ускорение реализации проектов нефтегазохимического комплекса «Татнефти». Я сделаю все от меня зависящее для общего успеха Компании и активного развития вверенного мне направления в масштабах Группы и всей республики». — цитирует Бикмурзина пресс-служба «Татнефти».

Азат Бикмурзин с 2014 до 2020 год возглавлял ПАО «Нижнекамскнефтехим». Решение о его уходе акционеры поддержали единогласно в феврале этого года.

Промышленность
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