Азат Бикмурзин официально стал директором нефтегазохимического комплекса «Татнефти»

Азат Бикмурзин официально стал директором нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть». Сегодня он вступил в должность.

«Одна из приоритетных задач, поставленных передо мной руководством, — масштабирование и ускорение реализации проектов нефтегазохимического комплекса «Татнефти». Я сделаю все от меня зависящее для общего успеха Компании и активного развития вверенного мне направления в масштабах Группы и всей республики». — цитирует Бикмурзина пресс-служба «Татнефти».

Азат Бикмурзин с 2014 до 2020 год возглавлял ПАО «Нижнекамскнефтехим». Решение о его уходе акционеры поддержали единогласно в феврале этого года.