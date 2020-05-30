Исследование показало, в каких сферах стоит ждать роста и снижения зарплат после пандемии

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представители каких профессий в первую очередь получат повышение и снижение заработной платы по окончании пандемии коронавируса.

Специалисты считают, что в период режима самоизоляции бизнесу нужно будет улучшать свой сервис, поэтому прибавку к зарплате стоит ждать PR- и SMM-специалистам, продюсерам, контент-менеджерам.

Также увеличится заработная плата у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также у специалистов по тайм-менеджменту.

Помимо этого, на увеличение прибыли могут рассчитывать виртуальные гиды, несмотря на общий упадок в сфере туризма. Ожидаемо поднимутся зарплаты у медиков и специалистов естественно-научного цикла, а также у психологов и психотерапевтов.

При этом в кризис чаще всего вероятны увольнения и сокращения штатов. Прежде всего это коснется сферы туризма (турагентов, туроператоров, экскурсоводов), ресторанного и гостиничного бизнеса (в частности, менеджеров отелей, официантов и барменов), а также event-менеджеров, фитнес-инструкторов, пилотов и бортпроводников.

Также по окончанию пандемии зарплаты могут снизиться у водителей, курьеров, операторов интернет-магазинов, консультантов кол-центров, риелторов и продавцов-консультантов, передает RT.

В Татарстане самая большая зарплата зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых. Следом по обеспеченности идут ученые, финансисты и страховщики. В числе «зарплатных аутсайдеров» традиционно оказались люди, занятые в сельском, лесном хозяйстве, сферах охоты, рыболовства и рыбоводства.

