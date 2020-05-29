Празднование 40-летия московской Олимпиады-80 пройдет онлайн

Празднование 40-летнего юбилея московской Олимпиады-80 пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«В последнее время практически все перешли на режим работы в онлайн. Пока оснований предполагать, что в июле — августе будут разрешены масштабные массовые мероприятия, нет, к сожалению. Поэтому исходим из логики варианта с празднованием этого события в диджитал-среде. Сейчас же прекрасно отдаем себе отчет — в первоначальном формате празднование пройти уже не может. Конечно, очень обидно — такая дата», — сообщил Поздняков.

Проведение праздничных мероприятий изначально предполагалось на стадионе «Лужники» в Москве за три недели до начала Олимпийских игр в Токио. В программу были включены множество выставок, конкурсов и фестивалей.

Напомним, Олимпийские игры в Москве состоялись с 19 июля по 8 августа в 1980 году. Они стали первыми в истории, прошедшими на территории стран Восточной Европы.

Об исторических событиях той Олимпиады можно почитать подробнее в материале «Реального времени».