Экс-глава «Свея» Аитов трудится библиотекарем в колонии под Казанью

Фото: «Реальное время»

«Реальному времени» стало известно, как отбывает наказание осужденный за обман дольщиков казанский застройщик Рашид Аитов. В пестречинской колонии №3 он работает библиотекарем на общественных началах.



Впрочем, администрация учреждения оценивает труд бывшего казанского депутата и экс-главы стройфирмы «Свей» неоднозначно, отмечая, что обязанности он выполняет не всегда добросовестно. Впрочем, на замечания реагирует адекватно и недостатки устраняет.

Напомним, в колонию Аитова этапировали три месяца назад из больницы для осужденных при казанской колонии №2. В 2018-м суд приговорил его к 11 годам колонии общего режима за хищение средств участников долевого строительства. В декабре 2019-го Верховный суд РТ снизил размер наказания до 10 лет.

С учетом зачета срока ареста — день за полтора — Аитов отсидел уже 6,5 года.

Выйти на свободу ВИП-застройщик может уже в ближайшие дни — если сегодня Пестречинский райсуд удовлетворит его ходатайство об освобождении по болезни.

Тем временем объем арестованного по делу Аитова имущества сократился на 1 миллиард рублей.