В Татарстане и Ульяновской области арендаторы федерального имущества получили послабления на 9 млн рублей

Управление Росимущества по Татарстану и Ульяновской области напомнило, что арендаторы федерального имущества могут получить отсрочку или освобождение от арендных платежей. На сегодня уже сделаны послабления на сумму более 9 млн рублей.

Так, заключено 38 допсоглашений по отсрочке платежей на 8,1 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, представителей малого и среднего бизнеса освободили от платежей на 0,9 млн рублей.

Всего же Росимуществом выявлены 64 арендатора из категории малого и среднего бизнеса, относящиеся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям, рассказал глава территориального управления Росимущества в РТ и Ульяновской области Альберт Хайрутдинов.

Отмечается, что распоряжение правительства РФ от 16 мая позволило предоставлять отсрочку также некоммерческим организациям. А период отсрочки платежей продлен до 1 октября 2020 года.