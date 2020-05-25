Зампрокурора Татарстана Марат Долгов ушел в отставку

Фото: "Реальное время"

Сегодня пост заместителя прокурора РТ покинул старший советник юстиции Марат Долгов. О причинах отставки в ведомстве не сообщают.



«С сегодняшнего дня я гражданский человек, принял решение продолжить работу в другой сфере, называть пока не буду», — сообщил сам Марат Долгов журналисту «Реального времени».

По данным источников «Реального времени», уходу предшествовало серьезное перераспределение обязанностей заместителей прокурора Татарстана Илдуса Нафикова еще в апреле.

Марату Долгову — 45. Из них 25 — в органах прокуратуры. Начинал помощником прокурора Советского района в 1995 году, в 2002-м с поста старшего прокурора-криминалиста прокуратуры РТ получил назначение замначальника отдела по надзору за расследованием преступлений, в 2005—2007 годах был первым заместителем прокурора Набережных Челнов, затем пару лет возглавлял челнинский межрайонный отдел Следкома.

В 2008-м назначен зампрокурора Казани, в 2010—2015-м возглавлял прокуратуру центрального, Вахитовского района столицы РТ, а с июня 2015-го занимал пост заместителя прокурора Татарстана.