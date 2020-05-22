Россельхозцентр сообщил о выявлении массового распространения одуванчиков в Татарстане

Фото: Россельхозцентр по РТ

Специалисты Россельхозцентра по Республике Татарстан сообщили о массовом распространении лекарственного одуванчика не только на полях, вдоль дорог, но и в населенных пунктах.

Одуванчик является сорняком, сейчас находится в фазе цветения, необходимо провести скашивание сорняка для снижения его распространения, сообщили в пресс-службе Россельхозцентра.

Причины массового распространения одуванчика специалисты не указали. Он размножается семенами, а его корни способны отрастать и давать поросль. Вырванный с ним одуванчик в фазу цветения может дозреть до семян, которые разнесет ветер и вновь появятся всходы.