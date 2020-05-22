В Татарстане начался суд по делу «рабовладельца» в погонах

Накануне Аксубаевский райсуд Татарстана приступил к рассмотрению дела уволенного оперативника угрозыска Динара Гафиятова. По версии Следкома, он на протяжении трех недель держал в рабстве свидетеля по уголовному делу и побоями заставлял его работать в хозяйстве своего отца.



В первый день процесса в суде огласили обвинение, допросили потерпевшего и часть свидетелей — соседей Гафиятовых из села Новое Демкино Аксубаевского района. Это «Реальному времени» подтвердил представитель пострадавшего, юрист «Зоны права» Андрей Сучков.

Потерпевший подтвердил суду свои прежние показания, как его обманом увезли, как угрожали возбудить уголовное дело и били, заставляя убирать навоз, пасти коров, а один раз обварили кипятком руки за отказ чистить сельский туалет.

Подсудимый отрицал вину в превышении полномочий и использовании рабского труда. Из полиции он был уволен по результатам служебной проверки.

Процесс продолжится в июне.

Детали скандальной истории — в материале «Реального времени».