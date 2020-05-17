В Казани почти половина отелей может не открыться после пандемии

Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина предложила снизить размер ставки земельного и имущественного налогов для компаний и возместить часть затрат на выплаты зарплат простаивающих гостиниц.

Ассоциация изложила свои обращения в властям Татарстана, однако, по данным tourdom.ru, ответ пока не получен.

По словам Сафиной, из 58 отелей, состоящих в Ассоциации, 25 решили закрыться. У всех практически нулевая заполняемость.

Ранее Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) подготовила «Декларацию солидарности бизнес-сообщества по вопросам аренды в период борьбы с пандемией и восстановительный период».

