В Новой Зеландии премьера не пустили в кафе из-за новых правил после эпидемии

В Новой Зеландии премьера страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе из-за новых правил, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Согласно новому регламенту работы заведение уже было максимально заполнено, и поэтому сотрудники кафе Olive отказались посадить пару.

После того, как место в заведении освободилось, главу государства и ее жениха пропустили в кафе. «Она [Ардерн] была любезна со всем персоналом, и с ней обращались как с обычным клиентом», — рассказали очевидцы газете New Zealand Herald.

Также согласно новым правилам, гости не могут сидеть у барной стойки и должны соблюдать социальную дистанцию.

В Новой Зеландии в настоящее время зарегистрировано 1,5 тыс. случаев заражения COVID-19, от коронавирусной инфекции скончался 21 человек.