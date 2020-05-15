Бывшего руководителя DOMO обязали выплатить 11,2 миллиарда рублей

Суд обязал бывшего руководителя ОАО «DOMO» Ивана Киреева выплатить 11,2 млрд рублей.

В прошлом году конкурсный управляющий бывшего продавца техники подал заявление о привлечении Киреева к субсидиарной ответственности. 4 февраля Арбитражный суд Татарстана его удовлетворил и взыскал в пользу DOMO вышеуказанную сумму.



14 мая Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил решение татарстанского арбитража без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, говорится в сообщении Федресурса.



Ранее «Реальное время» подробно писало об истории DOMO.