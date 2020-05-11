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В МВД Татарстана не заметили роста статистики по домашнему насилию во время самоизоляции

12:02, 11.05.2020
В МВД Татарстана не заметили роста статистики по домашнему насилию во время самоизоляции
Фото: psy.su

В МВД Татарстана рост статистики по домашнему насилию во время самоизоляции не зафиксирован. Об этом на онлайн-брифинге сообщил замминистра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов.

Отвечая на вопрос, есть ли рост статистики по домашнему насилию, Соколов ответил отрицательно. «МВД роста статистики не заметило», — сказал он.

В МВД РФ также заявили, что рост количества случаев домашнего насилия в России не наблюдается.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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